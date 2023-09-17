Filenin Sultanları ‘ikide iki’ yaptı: Bulgaristan’ı set vermeden mağlup etti

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye – Bulgaristan: 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkici sette iki ülke de hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12’de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07:00’de Peru’yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.