Filenin Sultanları, Olimpiyatlardaki ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu’ndaki ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İlk seti 25-19 kazanan milli takım, maçın sonuna kadar rakibinden üstün oyun sergiledi ve ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Millilerden Ebrar Karakurt 16, Vargas da 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Filenin Sultanları, grup maçlarında dünya sıralamasında 7’nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5’incisi Brezilya’nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07:00’de Bulgaristan’la karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.