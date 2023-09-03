Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14’lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas’ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19’da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye mola aldırdı. 25-25’e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5’lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt’un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas’ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli’ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19’da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18’de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5’te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi’nin ardından Avrupa Şampiyonası’nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.