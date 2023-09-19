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Yaramazlara biraz batar!

Filenin Sultanları ‘üçte üç’ yaptı: Peru’yu da mağlup etti

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru’yu 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Yoyogi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, ilk seti daha etkili oynayan Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.


Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım baskın oyununu sürdürüp, rakibine sekiz sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Peru, 7-4 öne geçti ancak devamında ay-yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas’ın ‘ACE sayısıyla’ son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçte üç yaparak yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın dördüncü maçında Arjantin’le karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

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