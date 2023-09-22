Borsa İstanbul endekslerinde hisse değişiklikleri

Borsa İstanbul BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde değişiklik yapıldı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre, Borsa İstanbul endekslerinde yapılan değişiklikler şöyle:

BIST 100 endeksine dahil edilen hisseler

AKFYE

BIENY

CWENE

EUPWR

IMASM

KAYSE

MIATK

YEOTK

BIST 100 endeksinden çıkarılan hisseler

ASUZU

AYDEM

BAGFS

BIOEN

CEMTS

GSDHO

SELEC

TKNSA

BOBET, KOPOL ve GSRAY paylarıysa yedek pay olarak belirlendi.

BIST 50 endeksine dahil edilen hisseler

CANTE

CWENE

EUPWR

BIST 50 endeksinden çıkarılan hisseler

AKSA

EGEEN

SOKM

BRSAN, ZOREN ve ULKER BSIT 50 endeksi için yedek paylar olarak belirlendi.

BIST 30 endeksine dahil edilen hisseler

KONTR

OYAKC

BIST 30 endeksinden çıkarılan hisseler

KOZAA

TAVHL

DOHOL, GESAN ve TTKOM paylarıysa BIST 30 için yedek paylar olarak belirlendi.

Endekslerde yapılan diğer değişiklikler şöyle: