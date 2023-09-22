Borsa İstanbul endekslerinde hisse değişiklikleri

Borsa İstanbul BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde değişiklik yapıldı.
Investing’in aktardığına göre, Borsa İstanbul endekslerinde yapılan değişiklikler şöyle:
BIST 100 endeksine dahil edilen hisseler
- AKFYE
- BIENY
- CWENE
- EUPWR
- IMASM
- KAYSE
- MIATK
- YEOTK
BIST 100 endeksinden çıkarılan hisseler
- ASUZU
- AYDEM
- BAGFS
- BIOEN
- CEMTS
- GSDHO
- SELEC
- TKNSA
BOBET, KOPOL ve GSRAY paylarıysa yedek pay olarak belirlendi.
BIST 50 endeksine dahil edilen hisseler
- CANTE
- CWENE
- EUPWR
BIST 50 endeksinden çıkarılan hisseler
- AKSA
- EGEEN
- SOKM
BRSAN, ZOREN ve ULKER BSIT 50 endeksi için yedek paylar olarak belirlendi.
BIST 30 endeksine dahil edilen hisseler
- KONTR
- OYAKC
BIST 30 endeksinden çıkarılan hisseler
- KOZAA
- TAVHL
DOHOL, GESAN ve TTKOM paylarıysa BIST 30 için yedek paylar olarak belirlendi.
Endekslerde yapılan diğer değişiklikler şöyle: