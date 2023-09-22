Sayıştay, şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük tespit etti

Sayıştay Başkanlığı, iktidarın Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ile yaptırdığı şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük tespit etti ve bakanlıktan bunların düzeltilmesini istedi.

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Sayıştay Başkanlığı, kamu idarelerine ilişkin 2022 yılı denetim sonuçlarını açıkladı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre bunlar arasında en dikkat çeken denetim bulguları Sağlık Bakanlığı aleyhinde yapıldı.

179 sayfalık denetim raporunda, özellikle ‘Kamu Özel İşbirliği Modeliyle Yaptırılan Sağlık Tesisleri’ne ilişkin çok sayıda sözleşmeye aykırılıklar tespit edildi.

İşletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerce üstlenilen yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmediğini belirten Sayıştay, raporunda özetle şunları tespit etti:

*KÖİ modeliyle yaptırılan şehir hastanelerinde, fiili tamamlama tarihleri üzerinden sözleşmede öngörülen süre geçmiş olmasına rağmen nihai tamamlama süreçleri yürütülmedi.

*İmalatından vazgeçilen, yapılmayan veya yaptırılmayan imalatlar ile bitirilmemiş işler kapsamında değerlendirildiği halde tamamlanmayan işler için toplam sabit yatırım tutarı revize edilmedi ve bu eksiklikler için bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri vd. hizmetlerde hizmet değişikliği yapılmadı.

*Şehir hastanelerine ilişkin olarak alınan izleme ve değerlendirme danışmanlık hizmet alımları sözleşme süresi bitmesine rağmen kabullerinin nihai kabul/nihai tamamlama belgesine bağlanması nedeniyle kabul süreçlerinin yürütülmemesi.

KÖİ modeliyle işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin yer teslimi yapılmadan inşaat işlerine başladıkları kaydedildi.

Rapora göre, Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşi kapsamında 2019 yılında varılan mutabakat gereği en geç 3 ay içinde görevli şirket tarafından Bakanlığa tahsisli arazi üzerindeki ipoteklerin kaldırılması, üst hakkının iptal edilmesi ve arazilerin boşaltılması gerekiyordu. Ancak Sayıştay, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini vurguladı.

Şirket orman arazisini işgal etti

Yine KÖİ modeli ile ihale edilen Türkiye Halk Sağlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi Sözleşmesi’nin idare tarafından 2019 tarihinde feshedilmesine rağmen hazine arazisinden görevli şirketin çıkarılmadığı vurgulandı.

Ticari alanın dışına çıkılmış

Sayıştay raporunda, şehir hastanelerinde görevli şirketler tarafından işletilen ticari alanlarda ihale dokümanı ve projelerde yer alandan daha fazla alanda faaliyet yürütüldüğü vurgulandı. Projede öngörülmediği halde İdare kullanımında olması gereken depoların ticari depo olarak kullanıldığı vurgulandı. İdare tarafından tespit edilmesine rağmen bu hususlara ilişkin kullanım bedeli revizyonu yapılmadığı belirtilen raporda, buna ilişkin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi örnek gösterildi.

‘Maliyet hesaplamaları gerçekçi değil’

Sayıştay, şehir hastaneleri dışında Sağlık Bakanlığı’nın diğer hastaneleriyle ilgili de tespitlerde bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın dijital röntgen cihazı alımlarında; teknik şartnamelerin belirlenmesinde aksaklıklar bulunduğu, birimler arası koordinasyonun tam olmadığı, yaklaşık maliyet hesaplamalarının gerçekçi yapılmadığı, ihtiyaç tespiti yapılırken hasta yoğunluğu açısından bölgesel farklılıkların dikkate alınmadığı vurgulandı.

Ruhsatsız beş sağlık tesisi var

Sayıştay ayrıca ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi olmayan bakanlığa bağlı beş sağlık tesisinin faaliyette olduğunu tespit etti. Söz konusu sağlık tesislerinden bazılarının ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne henüz ulaşmadığı, bazılarınınsa ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru bilgi ve belgelerinde eksiklik olduğu anlatıldı.