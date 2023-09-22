Goldman’dan faiz analizi: Enflasyon beklentisi yüzde 70

Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artışının ardından nihai faiz tahmininde yukarı yönlü riskler olduğuna işaret etti. Faiz artışlarının sürmesi gerektiğini belirten banka analistleri, yıl sonu enflasyonu da yüzde 70 olarak bekliyor.

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MB Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltmişti.

MB açıklamasında aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denmişti.

Tüketici enflasyonunun yüzde 60’a yaklaşması ve yılın geri kalanında yüksek seyretmesinin beklenmesiyle birlikte MB sıkılaştırmanın dozunu artırmış ve geçen ay 750 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirmişti. Son artışla birlikte Hafize Gaye Erkan yönetiminde MB toplam 2 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.

Goldman analizi

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, MB’nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından yayınladığı değerlendirmede, “Yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda MB bir haftalık repo faizinin ‘enflasyonu hedeflemede daha önemli bir enstrüman haline geldiği’ belirtildi.

Goldman MB’den yılın geri kalanında ‘somut faiz artışları yapmaya devam etmesini’ bekliyor.