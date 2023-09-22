Windows 11’in yeni güncellemesinde neler var?

Microsoft’un 26 Eylül’de yayınlayacağı Windows 11 güncellemesiyle yapay zeka destekli Windows ‘Copilot’ özelliği, yeniden tasarlanmış bir ‘dosya gezgini’, ve ‘Stylus kalem’ uygulaması kullanıcıları için yeni bir ‘Ink Anywhere’ özelliği gibi yenilikler bekleniyor.

Microsoft, 26 Eylül’de Windows 11’le ilgili büyük bir güncelleme yapacak. Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre güncellemeden öne çıkanlar şöyle:

Dijital asistan Copilot

Windows Copilot, ‘Bing Chat’ özelliğini doğrudan masaüstüne getiren, bilgisayardaki ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza veya yalnızca sorguları yanıtlamanıza olanak tanıyan bir özellik. Copilot, işletim sisteminin tamamına entegre edildi. Dijital asistan olarak adlandırılan Copilot aynı zamanda yapay zeka destekli.

Dosya gezgini modernleşiyor

‘Dosya gezgini’, gelen güncellemeyle daha modern bir görünüme kavuşuyor. Arayüz daha kullanıcı hale gelirken en son kullanılan ve favorilere eklenen dosyalar daha rahat görüntülenebilecek.

Stylus kalem

Kalem kullanıcıları, Windows’un herhangi bir yerindeki herhangi bir metin kutusuna ‘Surface Pen’ veya başka bir kalemle el yazısıyla yazılmasına olanak tanıyan ‘Ink Anywhere’ adı verilen yeni ve önemli bir özelliğe sahip oluyor.

İşletim sistemi yazınızı metne dönüştürecek ve uygun olduğu yerde kullanacak.

Yedeklemede yenilikler

Geliştirilmiş bir Windows Yedekleme uygulaması yeni bir cihaza geçmek istediğinizde bilgisayarınızı yedeklemenizi kolaylaştıracak.

Yeni güncelleme sayesinde yedeklenen veriler buluta yüklenecek ve mevcut ayarlar otomatik olarak yeni bilgisayarda karşınıza çıkacak.

Ayrıca, başlat menünüzde ve görev çubuğunuzdaki sabitlenmiş uygulamalar da aktarılacak ve Microsoft Store’daki tüm uygulamalar otomatik olarak geri yüklenecek.

Ekren görüntüsünde yenilikler

Ekran Alıntısı Aracı ayrıca ekran görüntülerindeki metni algılayabilen ve metni uygulamalarda paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir metin kopyalama özelliğine de sahip oluyor. Bu, Android veya iOS’ta bulunan resimlerden metin kopyalama özelliğine benziyor. Microsoft ayrıca e-postaları ve telefon numaralarını görüntülerden otomatik olarak çıkarmanıza ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik de ekledi.

Fotoğraflarda bulanıklaştırma

Fotoğraflar uygulamasına gelecek güncellemeyle yeni bir ‘arka plan bulanıklaştırma’ seçeneği geliyor.

Bu özellik, bir fotoğraftaki arka planı otomatik olarak bulanıklaştırmanıza olanak sağlıyor. Bulanıklığın yoğunluğunu özelleştirebilir, hatta bulanıklaşan alanları bile değiştirebilirsiniz.