AnadoluJet uçağı, Rusya’da pistten çıktı

Antalya’dan havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait AnadoluJet uçağı Rusya’nın Perm Havalimanı’na inidiği sırada pistten çıktı. THY, yolcuların herhangi birinin yara almadığını bildirdi.
Kazayı Twitter’dan duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, mesajında şunları kaydetti: “TK3694 sefer sayılı Antalya – Perm Seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli uçağımız inişini tamamlayıp pisti terkettikten sonra taksi yolunun dışına çıkmıştır. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır.”