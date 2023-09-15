THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

Amsterdam-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının iniş takımlarının olduğu bölümde yabancı uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre dün gece Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayarak İstanbul Havalimanı’na inen THY uçağı, bakım için hangara çekildi.

Bu esnada uçağın iniş takımının olduğu bölümde bir erkek cesedi gören ekipler, polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, uçağın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı.

Söz konusu ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaçak yolcu iniş takım yuvasına gizlendiği için tespit edilmedi

THY yetkililerinden edinilen bilgiye göre şirket her sefer öncesi uçaklarında rutin kontroller gerçekleştiriyor.

Kaçak yolcunun sefer öncesi gizlendiği bölümün, uçağın dış yüzeyinde ‘ana iniş takımı yuvası’ olarak tabir edilen noktada olması sebebiyle fark edilemediği, uçağın rutin üs bakımı kapsamında yapılan kontroller esnasında ana iniş takımı kapağı açıldığında cesedin bulunduğu belirtildi.