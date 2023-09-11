Emniyet kemeri takmayan yolcu polis nezaretinde uçaktan indirildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı-Elazığ seferinde kabin görevlilerinin uyarısına rağmen emniyet kemeri takmayıp taşkınlık çıkaran yolcu, polis nezaretinde uçaktan indirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre dün İstanbul-Elazığ seferini yapacak THY uçağı, yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.

Kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.

Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık çıkarınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe geri döndü.

Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi.

Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.

Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, uçak yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkabildi.