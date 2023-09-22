Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’yla 895 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarıyla ilgili, Dünya Bankası’yla 895,7 milyon avroluk (25,8 milyar TL) kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Mehmet Şimşek. (AA)

Konuyla ilgili AA’ya konuşan Şimşek şunları dedi: “Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası’yla toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon avrosu tahsisli, 325 milyon avrosu Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı.”

28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni ekonomi yönetimi, ortodoks politikalara yönelmiş ve yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi için girişimlerde bulunmaya başlamıştı.