Ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan özel halk otobüsleri parka çekildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan dokuz özel halk otobüsünün trafikten men edildiğini bildirdi.

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Ankara’daki Özel Halk Otobüsü sahipleri, ‘zarar ettikleri gerekçesiyle’ ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşımayacaklarını açıklamıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’sa artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını ve Eylül 2023 ayına kadar EGO’nun zararının 3 milyar TL’yi bulduğunu söylemiş; ücretsiz binme hakkı olduğu halde vatandaşın özel halk otobüslerine alınmaması halinde plakaların kendilerine bildirilmesini ve gereğini yapacaklarını bildirmişti.

Dokuz otobüse trafikten men

Belediye şimdi de ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan dokuz özel halk otobüsünü trafikten men etti.

ABB’den yapılan açıklamada, özel halk otobüsü esnaf yönetiminin belediyeyi hedef göstererek serbest biniş hakkı bulunan vatandaşları otobüslerinde taşımama kararı aldığı anlatıldı.

Otobüslere alınmama konusuyla ilgili dün 754 öğrenci abonmanlı, 1056 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 ihbarın ulaştığı aktarılan açıklamada, ihbarların tamamı için uyarı ve cezai işlemlerin uygulamaya konulduğu, bu doğrultuda diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra dokuz aracın parka çekildiği bilgisi paylaşıldı.

‘Eski dönemde böyle bir destek yapılmadı’

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

*Belediyelerin ücretsiz taşımaya karşılık bütçesinden para ödeme zorunluluğu yoktur. Eski dönemde böyle bir destek hiç yapılmadı. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon lirayı buldu.

Cezai işlem uygulanacak

*Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumu analiz edilmeden, belediye meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO’yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO’nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi.

‘Cezalar devam ederse özel halk otobüsleri çalışmayacak’

Açıklamada ayrıca vatandaşların, kanunla belirlenen ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda belediyeye 153 hattından ulaşabileceği kaydedilirken kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara konuyla ilgili AA’ya konuştu.

Kara, “Ücretsiz ulaşım kartı kullanan bazı grupları taşımama kararımız devam etmektedir. Esnafın akaryakıt alacak maddi durumu yok. EGO araçları gibi özel halk otobüslerinin de süspanse edilmesini istiyoruz. Pazartesi gününe kadar cezalar devam ederse ya da bir sonuca varamazsak özel halk otobüsleri çalışmayacak” dedi.

Mansur Yavaş’tan özel halk otobüsü sahiplerine sert uyarı