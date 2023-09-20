Ankara’daki özel halk otobüsçüleri, bazı ücretsiz biniş kartlı yolcuları taşımayı bırakabilir

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara’da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.

Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafı, Ankara İlçe Terminali’nde dün basın açıklaması düzenledi.

Grup adına konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kara, ABB’nin 95 gündür karar alamadığı için otobüs esnafına gelir desteği ödemesi yapılmadığını, 22 grubu kapsayan ücretsiz taşımacılık hizmetini, gelir desteği almadan 95 gündür sürdüklerini söyledi.

Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafının artan giderlerini karşılayamadığını belirten Kara, “Hükümetiz tarafından 4736 sayılı kanuna göre ücretsizlerin taşınması yönünde açıklama yapıldı. Doğru, ücretsizleri taşımak lazım. Günlük 300-400 yolcuyu ücretsiz taşıyoruz. 15 lira ile çarpıldığında ortalama günlük 4 bin 500 lira ile 5 bin değerinde ücretsiz taşımacılık yapıyoruz. Ankara için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 4 bin 500 lira gelir desteği ödenmektedir” dedi.

ABB Meclis toplantısında geçen hafta, AKP grubunun, otobüs esnafına gelir desteğinin devam etmesiyle ilgili verdiği önergenin Başkan Mansur Yavaş tarafından veto edileceğini ‘duyduklarını’ aktaran Kara, “Eğer veto ederse perşembe sabahı ücretsiz biniş yapanların EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık; abonman, 62-64 yaş gibi, 22 kalemi bulan ücretsiz binişleri taşımayacağız. Gazi ve şehit yakınları, basın mensupları bunların dışındadır. Bizim işimize acil kalıcı bir çözüm bulunmalıdır” diye konuştu.

‘Abonman biniş uygulamaları esnafımızı mağdur ediyor’

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da salgın ve artan maliyetler sonrasında otobüsçü esnafını ABB desteğiyle ayakta tutabildiklerini kaydetti.

Soydaş, “Ankara’da ABB sorumluluğunda olan 62-64 yaş ile abonman biniş uygulamaları esnafımızı mağdur ediyor” dedi.

Belediyelerin kendi araçlarının zararlarının bütçelerinden karşılandığını, özel halk otobüsçülerin zararlarının ise kendi ceplerinden çıktığını belirten Ercan Soydaş, tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim’de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.

Soydaş, “Kararları alırken otobüsçü esnafını lütfen düşünsünler. Vatandaşlarla bizim arkadaşlar asla tartışmaya girmeden, incitmeden kamu araçlarını kullanmaları yönünde ricada bulunacaklar. Hiçbir ücretsiz veya indirimli grupla karşı karşıya gelmek istemeyiz. Vatandaşların anlayışına sığınmak istiyoruz.” dedi.