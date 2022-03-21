Akşam Postası / 21 Mart 2022

Kavala’nın tutukluluğu devam: Hüküm 22 Nisan’da açıklanabilir
Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1602 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıkların yargılandığı dava ertelendi.
Üç çocuk annesi kadın, kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurulan üç çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
Varlık Fonu almıştı: Bankaların Türk Telekom’dan zararı 5 milyar doları aşmış
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 55’lik hissesini devralacağı Türk Telekom için bankaların zararı 5 milyar doları aşmış.
Rusya’nın enerji ihracatında işler ‘şimdilik’ tıkırında: Günlük 680 milyon avroluk satış
Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.
Putin, işgale ‘işgal’ diyeni kapının önüne koydurtuyor
Eski BOTAŞ yöneticisi: İsrail-Türkiye boru hattının en az beş yılı var
BOTAŞ’ın eski genel müdürü Gökhan Yardım’a göre Türkiye’yle İsrail arasında 20 yıldan uzun bir geçmişe sahip doğalgaz boru hattı şu an masada ama projenin önünde uzun bir süreç var.
Haftalık vaka haritası: En düşük yoğunluk doğuda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihlerinde kentlerde vaka yoğunluğunu gösteren haritayı yayınladı.
Çok bekleyebilir: YÖK başkanı Boğaziçili hocalardan ‘kayyım rektör’e saygı istedi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörüne saygı duyulmasını istedi.
Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank
Türkiye kuyumculuk sektörü, kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla banka kurmaya hazırlanıyor. Bankanın bu yıl faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Asgari ücrete ikinci zam için ‘olağanüstü şartlar’ kriteri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” dedi.
Şehirlerarası otobüse yüzde 20 zam geliyor
Tarımsal girdi enflasyonunda rekora devam
Nebati yine bildiğini okudu: Bürokratik engellerin üzerine gideceğiz
Babacan: Ekonomideki asıl sorun hukuk devleti yapısının kaybolması
‘Montrö bildirisi’ni imzalayan amiraller hakim karşısında: Herkes aynı noktaya geldi
Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemini vurgulayan isimler, Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını belirtti.
Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara’daki yedi ili yarın sabah saatlerinden itibaren kopacak fırtına için uyardı. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu illerde beklenen fırtınanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Turist sayısı şubatta pandemi öncesinin altında: En çok ziyaretçi Bulgaristan’dan
Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.