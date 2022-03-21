Akşam Postası / 21 Mart 2022

Kavala’nın tutukluluğu devam: Hüküm 22 Nisan’da açıklanabilir

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1602 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıkların yargılandığı dava ertelendi.

Üç çocuk annesi kadın, kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurulan üç çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Varlık Fonu almıştı: Bankaların Türk Telekom’dan zararı 5 milyar doları aşmış

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 55’lik hissesini devralacağı Türk Telekom için bankaların zararı 5 milyar doları aşmış.

Rusya’nın enerji ihracatında işler ‘şimdilik’ tıkırında: Günlük 680 milyon avroluk satış

Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.

Eski BOTAŞ yöneticisi: İsrail-Türkiye boru hattının en az beş yılı var

BOTAŞ’ın eski genel müdürü Gökhan Yardım’a göre Türkiye’yle İsrail arasında 20 yıldan uzun bir geçmişe sahip doğalgaz boru hattı şu an masada ama projenin önünde uzun bir süreç var.

Haftalık vaka haritası: En düşük yoğunluk doğuda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihlerinde kentlerde vaka yoğunluğunu gösteren haritayı yayınladı.

Çok bekleyebilir: YÖK başkanı Boğaziçili hocalardan ‘kayyım rektör’e saygı istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörüne saygı duyulmasını istedi.

Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank

Türkiye kuyumculuk sektörü, kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla banka kurmaya hazırlanıyor. Bankanın bu yıl faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Asgari ücrete ikinci zam için ‘olağanüstü şartlar’ kriteri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” dedi.

‘Montrö bildirisi’ni imzalayan amiraller hakim karşısında: Herkes aynı noktaya geldi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemini vurgulayan isimler, Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını belirtti.

Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara’daki yedi ili yarın sabah saatlerinden itibaren kopacak fırtına için uyardı. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu illerde beklenen fırtınanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Turist sayısı şubatta pandemi öncesinin altında: En çok ziyaretçi Bulgaristan’dan

Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.