Babacan: Ekonomideki asıl sorun hukuk devleti yapısının kaybolması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk ekonomisindeki bozulmanın temelde hukuk devleti niteliğinin kaybolmasıyla alakalı olduğunu söyledi.

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Babacan’ın İzmir’de iş insanlarıyla gerçekleştirdiği programdaki açıklamaları şöyle: “Ekonomi aslında bir zemine oturuyor. O temelde hukuk, adalet, özgülükler, insan hakları ve demokrasi var. Onu sağlamadan üzerine sağlam bir ekonomi inşa etmek mümkün değil. Hele Türkiye gibi doğal gaz ve petrol kaynakları olmayan bir ülkeyseniz. Son yıllarda artan bir şekilde demokrasimizin zafiyet içerisinde olması, basın özgürlüğünün kısıtlanmış olması, hukukun işlememesi, şu andaki ekonomik sorunlarımızın temelindeki en önemli faktörlerdir.”

Hukuk

Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 139 ülke arasında 117’inci sırada.

İnsan Hakları Derneği’nin geçen yıl yaptırdığı bir araştırmaya göre Türkiye’de adalete güvenmeyenlerin oranı yüzde 69. Katılımcıların yüzde 72’sine göreyse insanlar haksız yere tutuklanıyor.

Basın özgürlüğü

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2021 yılı raporuna göre Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 153’üncü.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından paylaşılan son verilere göre basın çalışanlarının yüzde 90’ı sendikasız.

2021’de en az 130 davada 250 gazeteci haberleri nedeniyle yargılanırken, en az 50 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alındı.

Ekonomik göstergeler

Türkiye’de ekonomiyi şaha kaldıracağı iddia edilen yeni ekonomik programla birlikte TL geçen yıl yüzde 45’ten fazla eridi, bu yıl üçüncü ay itibariyle de kayıp yüzde 10.

Resmi enflasyon şubat itibariyle yüzde 54,44’e ulaşırken, bağımsız araştırma kurumları bu rakamı üç hanede veriyor.

Sene başında yüzde 50 zamlanan asgari ücret de şimdiden açlık sınırının 300 lira altına indi.