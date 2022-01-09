TGS adını koydu: ’10 Ocak Mücadele Eden Gazeteciler Günü’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda kutlanacak bir durum görmediklerini belirtti.

Fotoğraf: safejournalists.net

TGS’nin açıklamasında, medya sektöründe işsizliğin yüzde 35’i geçtiği, gazetecilerin adil ücret ve insanca çalışma koşullarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, gazetecilerin maruz kaldığı baskılara ve 34 gazetecinin tutuklu bulunmasına değinildi.

TGS, sendikasız çalışma oranının yüzde 90 olduğunu ifade ederek, “Sektörümüzde 10 Ocak bir mücadele günü sayılmalıdır” ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle dendi: “Neyi kutlayalım? Basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, gazetecilerin hemen her gün adliye koridorlarında haberlerini savunmak zorunda bırakıldığı bir ortamda kutlanacak bir şey görmüyoruz.

Sadece 2021 yılında;

* En az 130 davada 250 gazeteci haberleri nedeniyle yargılandı. En az 50 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alındı.

* RTÜK 23’ü Halk TV’ye, 21’i TELE 1’e, 15’i Fox TV’ye, 8’i KRT’ye ve 4’ü Habertürk’e olmak üzere 71 kararla televizyonlara 21 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi.

* Basın İlân Kurumu; Cumhuriyet, Evrensel, BirGün ve Sözcü başta olmak üzere gazetelere 115 gün ilân kesme cezası uyguladı.

Çözüm belli. Ancak bütün bu karanlık tabloya rağmen gazeteciler örgütlenerek çıkış yolunu herkese gösterdi. Sektörde sendikalaşma oranı yüzde 8,4’e çıktı. Sadece son bir yılda Ege İz Gazete, AFP Türkiye, Cumhuriyet gazetesi, Dokuz 8 Haber, BBC Türkiye ve AP Türkiye sendikalı işyerlerimiz arasına katıldı. FOX TV ve Halk TV işverenlerinin sendikal yetkimize yaptığı itirazlar yargıdan dönünce medyada sendikalı işyeri sayısı daha da yükselecek.

İş güvencesinin sağlandığı, adil bir ücret ve çalışma düzeninin olduğu, özgürce haber yapabildiğimiz ve haberlerimiz nedeniyle yargılanmadığımız günleri birlikte inşâ edeceğimize eminiz. Yeter ki bir araya gelelim, birbirimize güvenelim. Olmamız gereken yerde, Sendikamızda buluşalım!”