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Yaramazlara biraz batar!

Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank


Türkiye kuyumculuk sektörü, kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla banka kurmaya hazırlanıyor. Bankanın bu yıl faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktaran Mustafa Atayık, ülke genelindeki 40 bin kuyumcu işletmesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını bildirdi.


‘Altınbank’ı kurma çalışmalarının sürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti: “Bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili bakanlıklarla karşılıklı sürdürdüğümüz görüşmelerde önemli bir aşamaya geldik. Görüşmelerde, sektörün yapısına uygun bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydettik.”

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