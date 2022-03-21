Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: Alana giriş engellendi, polis müdahale etti

Diyarbakır’da Bağlar’da bulunan ‘Newroz Parkı’nda HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına büyük bir kalabalık katıldı. Alana girişler engellenirken, bazı noktalarda polis müdahale etti.

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları her yıl olduğu gibi ‘Newroz Parkı’nda düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı alana gelenler, günün ilk saatlerinde engellemelerle karşılaşmadan alana girebildi. İlerleyen saatlerde kutlama alanına kurulan kapılarda polisin girişleri engellemesi tepkiyle karşılandı.

Kapılarda bekleyen binlerce yurttaş, girişlerin bilinçli engellendiğini savunarak tepki gösterdi. Yer yer gerginliğin artması üzerine polisler biber gazı ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. Alana giremeyenler, Nevruz’u çevrede ateşler yakarak kutladı. Yöresel kıyafetlerle gelenler de alana alınmadı.

Kutlamalar sanatçıların şarkıları ve siyasetçilerin konuşmalarıyla devam ediyor.

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