Üç çocuk annesi kadın, kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurulan üç çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Yeşiltepe Mahallesi’nde Fadime K., evine yaklaştığı sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Fahri K.’yla karşılaştı. Fahri K., yanındaki pompalı tüfekle sokak ortasında onu vurduktan sonra kaçtı.
Sağlık ekipleri şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma kararı alan ve çocuklarıyla ayrı eve taşınan Fadime K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin kızı N.K’nın da olaya şahit olduğu öne sürüldü.
Polis ekipleri, Fahri K’yı yakalamak için araştırma başlattı.