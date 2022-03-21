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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 14 bin 933 vaka, 80 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 933 vaka, 80 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 281 bin 242 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537.

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Putin, işgale ‘işgal’ diyeni kapının önüne koydurtuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye nitelediği, 24 Şubat’ta başlayan işgali ‘işgal’ ya da ‘savaş’ diye nitelemek, devletin tezine karşı çıkmak ‘cesaret istiyor.’ Hem gazeteciler hem de diğer bireyler için. Savaşa karşı çıktığını ifade edenler işinden olabiliyor, gözaltına alınabiliyor.