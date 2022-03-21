Son 24 saat: 14 bin 933 vaka, 80 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 933 vaka, 80 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 281 bin 242 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537.
Yaramazlara biraz batar!
Muğla Milas’ta, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya Tuzlası’nın yanı başına Net Holding-Ağaoğlu ortaklığında kurulmak istenen ‘turizm kenti’ projesi yüzünden yok olmakla karşı karşıya.
Şubatta yabancı ziyaretçi sayısında pandemi etkisinin görülmediği 2020’ yılına göre düşüş yüzde 11,1’i buldu.
21 Aralık 2021 kış gündönümünden beri ışık arttı arttı, genleyip genişledi ve bugün gecenin karanlığıyla günün aydınlığı eş ve elele noktaya geldi. İşte sıfır noktası bu. Gece ve gündüzün eşitliği.
Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye nitelediği, 24 Şubat’ta başlayan işgali ‘işgal’ ya da ‘savaş’ diye nitelemek, devletin tezine karşı çıkmak ‘cesaret istiyor.’ Hem gazeteciler hem de diğer bireyler için. Savaşa karşı çıktığını ifade edenler işinden olabiliyor, gözaltına alınabiliyor.