Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: Ankara bu meydanı görsün!

ALTAN SANCAR

Diyarbakır’da Bağlar’da bulunan ‘Newroz Parkı’nda HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına büyük bir kalabalık katıldı. Kutlama alanına girişlerde engellemeler yaşanırken, bazı noktalarda polis müdahalesi yaşandı.

Fotoğraf: Diken / Altan Sancar

Sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı alana gelenler, günün ilk saatlerinde engellemelerle karşılaşmadan alana girdi. İlerleyen saatlerde kutlama alanına giren kapılarda polisin girişleri engellemesi tepkiyle karşılandı.

Etkinliği öncesinde 2017 yılında polis kurşunuyla öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, vurulduğu yerde anıldı.

Bekleyen binlerce yurttaş, girişlerin bilinçli biçimde engellendiğini savunarak tepki gösterdi. Yer yer gerginliğin artması üzerine polisler biber gazı ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. Alana giremeyenler, çevresinde ateşler yakarak kutlama yaptı. Yöresel kıyafetlerle gelenler alana alınmadı.

Davetli listesindeki Avrupalı davetliler ülkeden sınır dışı edilirken, Ortadoğu ülkelerinden gelen konuklar ise pasaport numarası vermeyi reddettiği için alana alınmadı.

‘Her yer Nevruz alanı’

HDP’li Ayşe Acar Başaran, “Açın barikatları, bugün burada Nevruz kutlanacak. Eğer izin vermezseniz Diyarbakır’ın bütün sokakları bizim için Nevruz alanıdır” dedi.

Sanatçılar Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora şarkılarını seslendirdği kutlamaya katılan siyasetçiler arasında, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Kürt siyasetçi Ahmet Türk, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilen HDP eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP milletvekilleri, Kürt siyasi partilerinin genel başkanları ve temsilcileri yer aldı.

Alanda bulunanlar şarkılar eşliğinde halaylar çekerken, sık sık PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

‘En büyük başkan Selo başkan’

Atılan sloganlar sırasında sahneden uyarılar yapılırken, tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için de “En büyük başkan Selo başkan” sloganları atıldı.

Ahmet Türk, Rusya ve Ukrayna arasında devam eder savaşa değinerek, Kürt siyasi partileri arasında birliğin önemine vurgu yaparak, “Avrupa’da birbiriyle savaşanlar, Rusya karşısında bir arada duruyor. Buradan Kürtlerin de çıkarması gereken dersler var” dedi.

Saliha Aydeniz de, Kürtler arasında birliğin önemli olduğunu Kürtçenin baskı altında olduğunu söyledi. Kürt siyasi partileryle birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Kürt dili yasaklarla karşı karşıya. Bizler Kürt ittifakı olarak, Kürtçe resmi ve eğitim dili olana kadar mücadele edeceğiz. Yüz yıldır Türkiye Cumhuriyeti tek dil, tek bayrak üzerine inşa edildi” ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ise “Ankara bu meydanı görsün, Ankara Amed’i görsün” diyerek Ankara’ya seslendi.

Öcalan’ın mektubunu anımsattı

Konuşmasına Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut’u anarak başlayan Buldan, Nevruz’un Kürt tarihi açısından önemine dikkat çekti. Alandaki kalabalığın ‘adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceklerini ilan ettiğini’ söyleyen Buldan, 2013 yılındaki aynı alanda okunan Abdullah Öcalan’ın mektubunu hatırlattı:

“Herkes bu meydana iyi baksın, buradan çıkan mesajları iyi okusun. Ankara bu meydanı görsün, Ankara Amed’i görsün. Sizle,r ‘Şimdi Kazanma zamanı’ diyerek, büyük bir fotoğrafın çıkmasını sağladınız. Tarihi, kimliği, kültürü yasaklı, bu düzeni kabul etmeyeceğimizi bir kez daha herkese gösterdiniz.

HDP ve Kürtler olarak 2013 yılında, Amed Nevruz’unda okunan mektubun arkasında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Çözümden korkan bir iktidarın bu ülkeyi ne hale getirdiğini hepimiz gördük, hepimiz tanıklık ediyoruz. Bu iktidar aklı, barışa tecrit uyguladı. Bu iktidar aklı demokrasiye tecrit uyguladı, halkların kardeşliğine, kimliğimize, dilimize tecrit uyguladı. Demokratik siyasete karşı olan bir iktidar var. İşte bu ülkeyi bugün getirdikleri durum ortada…”

Anahtar parti vurgusu

HDP’nin ‘anahtar parti’ olduğunu dile getiren Buldan, ülkedeki tüm sorunların çözümü için sorumluluk alacaklarını vurguladı. HDP olarak 27 Eylül 2021’de açıkladıkları deklarasyonun da arkasında olduklarını söyleyerek, “Bizimle olmayan her kesime, her inanca, herkese buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sorunların çözümünün halkla, toplumla olacağına inanıyoruz. Bu ülkeye barışı getireceğiz, demokrasiyi, adaleti biz getireceğiz” ifadelerini kullandı.