Turist sayısı şubatta pandemi öncesinin altında: En çok ziyaretçi Bulgaristan’dan

Şubatta yabancı ziyaretçi sayısında pandemi etkisinin görülmediği Şubat 2020’ye göre düşüş yüzde 11,1.

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Turizm Bakanlığı verilerine göre şubatta gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 545 bin. Rakam geçen yıla göre güçlü baz etkisiyle yüzde 186,5 artı.

Yılın ilk iki ayı itibariyle gelen turist sayısıysa 2 milyon 823 bin.

Kaynak: Turizm Bakanlığı

Şubatta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin başında 128 bin 798 kişiyle Bulgaristan var. Onu 128 bin 663 kişiyle Almanya, 120 bin 475 kişiyle İran izledi.

Türk Lirası’ndaki tarihi değer kayıpları sonrası Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne’ye akın etmeye başlamıştı.

Söz konusu ayda Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 112 bin 165. Bu sayı geçen yılın şubatına göre yüzde 29, 2020 şubatına göre de yüzde 4,7 artışa işaret etti.

Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısıysa 42 bin 280. Sayı geçen yılın yüzde 41, 2020 şubatınınsa yüzde 7,5 üstünde.

Rusya’yla Ukrayna arasındaki savaş şubatın sonunda başlamıştı.