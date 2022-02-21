Turist sayısı ocakta pandemi öncesinin altında

Yabancı ziyaretçi sayısı ocakta bir önceki yıla göre yüzde 151 artsa da rakamlar halen 2020 yılı ocak ayının hayli altında.
Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre ocakta Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 281 bin kişi.
Bu rakam 2021 ocak ayında 509 bin kişi olurken, pandemi öncesi olan 2020 ocakta 1 milyon 787 bin kişi seviyesindeydi.
Düşüş pandemi öncesine göre yüzde 28.
Ocakta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya, bunu, 109 bin 971 kişiyle Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip ediyor.
Ocakta gelen yabancı ziyaretçilerin 2 bin 189’u yani yüzde 0,17’siyse günübirlikçi.