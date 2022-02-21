Turist sayısı ocakta pandemi öncesinin altında

Yabancı ziyaretçi sayısı ocakta bir önceki yıla göre yüzde 151 artsa da rakamlar halen 2020 yılı ocak ayının hayli altında.

Fotoğraf: Reuters

Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre ocakta Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 281 bin kişi.

Bu rakam 2021 ocak ayında 509 bin kişi olurken, pandemi öncesi olan 2020 ocakta 1 milyon 787 bin kişi seviyesindeydi.

Düşüş pandemi öncesine göre yüzde 28.

Kaynak: Turizm Bakanlığı

Ocakta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya, bunu, 109 bin 971 kişiyle Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip ediyor.

Kaynak: Turizm Bakanlığı

Ocakta gelen yabancı ziyaretçilerin 2 bin 189’u yani yüzde 0,17’siyse günübirlikçi.