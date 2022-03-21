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Yaramazlara biraz batar!

Marmara için fırtına uyarısı


Meteoroloji, Marmara’daki yedi ili yarın sabah saatlerinden itibaren kopacak fırtına için uyardı. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu illerde beklenen fırtınanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart sabahından itibaren kuzeyle kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.


Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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