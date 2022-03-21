Elektrik fiyatlarını düşürmek için rüzgar ve güneşe destek azalabilirmiş

Reuters’ın aktardığına göre tüketicilerin yükselen elektrik faturalarına tepkisi nedeniyle zamların bir kısmını geri alan hükümet, bu kapsamda Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) açacağı ihalede gelen fiyatlara göre Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) desteği azaltabilir.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan üç kaynağın verdiği bilgiye göre, ihalede gelen fiyatlar istenen düşüşü sağlamazsa, rüzgar ve güneş enerjisinin 10 yılda sıfırdan başlıca elektrik üretim kaynağı haline gelmesini sağlayan YEKDEM’de değişikliğe gidilerek bu sektöre verilen teşvikler azaltılabilir.

YEKDEM yenilenebilir elektrik santrallerinde üretilen elektriğe kısmen dolara endeksli fiyatla alım garantisi verilmesi esasına dayanıyor. Ancak YEKDEM’de verilen desteğin fiyatların düşmesine engel oluşturabileceği de düşünülüyor.

Hükümet yıl başında elektrik fiyatlarına yüzde 120’nin üzerinde zam yaptıktan sonra gelen yoğun tepki üzerine bir bölümünü geri aldı. Anketlere göre, seçmen ekonomiyi ülkenin en büyük sorunu olarak görürken, kaynaklar seçmenin en ağır tepkiyi enerjideki zamlara verdiğinin altını çiziyor.

Hükümete maliyeti

Bu kapsamda hükümet üreticilerin sattığı elektriğin fiyatını düşürmek, böylece elektrik tüketimine uygulanan sübvansiyonun bütçeye daha fazla yük olmaması için adım attı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik sübvansiyonlarının geçen yıl bütçeye maliyetinin 100 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

EÜAŞ, 2025 yılı sonuna kadar üretilen elektriğin bir bölümünü satın almak için yarın açacağı ihalede teklifleri alacağını duyurmuştu.

Tüketiciye satılan elektriğin fiyatı ancak sınırlı miktarda artırılabilirken doğalgaz ve kalorifik değeri yüksek kömür gibi ithal kaynaklardan elektrik üretim maliyeti keskin biçimde arttı. Doğalgazın geçen yıl başlayan fiyat artışına Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle şubat sonunda kömür de katıldı.

Uluslararası spot piyasada doğalgazın fiyatındaki (LNG) artış bir yılda yüzde 400’ü bulurken, kömürde beş ayda görülen artış yüzde 100’ü aştı.

Üretim maliyeti yüksek doğalgaz ve kömür santrallerinin etkisiyle, yurtiçi elektrik piyasasında Aralık ayında zaten 70 dolarla zaten yüksek olan elektriğin 30 günlük ortalama MW fiyatı bu ay 100 doları aştı.

YEKDEM, Türkiye’nin doğalgaz, kömür ve akarsuların ardından dördüncü ana elektrik üretimi kaynağının oluşturmasını sağladı. Her ne kadar destek tutarı son yıllarda bir miktar azaltılmış olsa da YEKDEM sayesinde kurulan santraller geçen yıl elektriğin yüzde 19’unu üretti.

YEKDEM’in dolara endeksli gelir garantisi santrallerin yurtiçi ve dışından kolayca finansman bulmasını sağladı. Mekanizmada alım fiyatlarının düşürülmesine yol açacak bir değişiklik yeni kurulacak yenilenebilir enerji santrallerine yatırım iştahını etkileyebilir.

‘Temel amaç YEKDEM’i dışarıda bırakmak’

Üst düzey bir kamu yetkilisi, hükümetin elektrik piyasasındaki fiyatları düşürmek için kararlı olduğunun altını çizerek, “YEKDEM’in EÜAŞ’ın elektrik alması sistemine girip girmeyeceği yönünde değerlendirmeler daha netlik kazanmadı. Temel amaç YEKDEM’i dışarıda bırakma… Gelişmelere göre hareket edilecek” dedi.

Yetkili, hükümetin YEKDEM’e dokunmayı, dolayısıyla yabancı yatırımcılar önünde engel oluşturacak bir adım atmak istemediğini ifade ederek, “Temel yaklaşım YEKDEM’e dokunmadan bir elektrik alım sistemi kurmak. Bu hafta (EÜAŞ ihalesinde) alınacak teklifler sonrası daha net bir karar ortaya çıkar” dedi.

Bir özel sektör kaynağı da hükümetin EÜAŞ ihalesiyle kömür ve doğalgazdan üretilen elektriğin maliyetini düşürmek istediğini, bunun başarılamaması halinde YEKDEM’in mevcut halinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Sektör kaynağı, “Hükümet YEKDEM’e dokunmak istemiyor ancak teklifler ile üretimde ortalama maliyetin düşürülmesi sağlanamazsa bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir. Bu risk hala var” dedi.

Aynı özel sektör kaynağı, “Şu anda YEKDEM’de elektrik fiyatı 70 dolar civarında. Temel amaç zaten şu anda 80 doların altına inilmesi. YEKDEM düzenlemesine dokunulmaması için çaba göstereceklerdir” dedi.

İhale piyasalardaki dengeyi değiştirebilir

Şu anda elektrik üreticileri ile alıcılar arasındaki anlaşmalar EPİAŞ toptan elektrik piyasasında oluşan refeans fiyatı baz alıyor. Ancak artan hammadde fiyatları ve TL’deki değer kaybıyla birlikte burada oluşan fiyatlar giderek hızlanan bir yükseliş eğilimine girdi.

Her ay yükselen bir tavan fiyatın uygulandığı piyasada fiyatlar giderek tavan fiyata yaklaşıyor. Son olarak Şubat ayında oluşan ortalama fiyat tavan fiyatın sadece yüzde 8 altında kaldı, yani elektrik üretim maliyetinin düşmemesi halinde fiyatların daha da artabileceğine işaret etti.

Türkiye’de konutlar ve küçük işletmeler EPDK’nın belirlediği sübvansiyonlu tarifeden elektrik alırken, serbest tüketici olarak nitelendirilen daha yüksek miktarda elektrik tüketenler sübvansiyonsuz, EPİAŞ piyasasında oluşan gösterge fiyata endeksli fiyattan elektrik alıyorlar.

Adının açıklanmasını istemeyen bir enerji sektörü analistinin verdiği bilgiye göre EÜAŞ ihaleyle Türkiye’de tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 20’sini tek seferde satın almayı planlıyor. Böylece tüketiciye sübvansiyonlu satılan elektriği olabildiğince ucuz fiyattan, kamuya asgari yük getirerek alınması planlanıyor.

Analist yeni santral yatırımları için santral sahiplerinin kâr edebilmesi gerektiğini ifade ederek, EÜAŞ ihalelerinde oluşacak fiyatın bu açıdan yakından izleneceğini söyledi.

‘EPDK kararının olumsuz etkisi olabilir’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) geçen hafta aldığı bir karara göre de EÜAŞ’ın ihalesine katılmayan santrallerin ürettiği elektriğin satışı için azami fiyatı da EPDK tarafından kaynak bazında belirlenebilecek. Piyasada oluşan fiyat bu azami fiyatın üzerinde çıkarsa, aradaki fark üretim maliyeti yüksek santrallere transfer edilebilecek.

Dağıtım sektöründen bir kaynağın verdiği bilgiye göre bu kararla elektrik üretim maliyeti daha düşük olan yenilenebilir kaynaklar ve belki de yerli kömür santrallerinden toplanan parayla pahalı santrallere destek verilmesinin kapısı açılıyor. Kaynak bu kararın devreye alınması halinde yatırım iştahının olumsuz etkileyeceği belirtti.

EPDK ise elektrik fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de desteklenerek arz güvenliğine katkısının sağlanması için önlemleri aldığını açıklamıştı.