Akşam Postası / 21 Ekim 2022

Erdoğan, ‘Kürtleri mi kastettiniz’ sorusunu ‘çocuk tavsiyesine’ bağladı: Söylediğim açık

Uçakta kendisine yakın gazetecilerin ‘sorularını’ yanıtlayan Erdoğan, “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” sözlerine açıklık getirmedi, her zaman çocuk tavsiyesi verdiğini hatırlattı.

Nebati yeni modelin acı vereceğini biliyormuş ama savaşı hesaba katmamış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modeline geçişin biraz acı vereceğini hesapladığını ama savaştan dolayı acının şiddetinin arttığını söyledi.

Öztrak, Tanrıkulu’nun ‘Kimyasal iddiasını araştıralım’ çıkışını doğru bulmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘TSK’nin kimyasal silah kullandığı’ iddiasının araştırılmasına ilişkin soru önergesi vereceğini bildiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili, “Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz” dedi.

Hedef gösterilen Fincancı: Sözlerim çarpıtıldı, topluma gözdağı veriliyor

Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini anlattıktan sonra hakkında çıkan haberlerde sözlerinin çarpıtılarak hedef gösterildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Sansür yasasını ‘tak diye’ kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘dezenformasyonla mücadele’ adını verdiği, gazetecilik meslek örgütlerininse ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı yasayı ‘tak diye’ kaldıracaklarını söyledi.

AKP Şanlıurfa’da ikinci istifa sinyali: Gülpınar da ‘rahatsız’

Partisinden istifa eden Eşref Ahmet Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın da ‘rahatsız olduğunu’ anlattı: “Onun rahatsız olduğunu biliyorum. İstifa eder mi, bilmiyorum.”

Türkiye’ye örtülü Rusya yaptırımı: TIR geçişlerine tarife dışı engeller

Rusya’ya Türkiye üzerinden ticaretin hızlanması Batı’yı kızdırdı. Rusya’ya mal akışını yavaşlatmak için lojistikte Türk TIR’larına yönelik tarife dışı engellerin başladığı belirtildi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ı ‘tehdit eden’ ABD’ye çıkıştı: Kabadayılık doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini azaltma kararından dolayı ABD’nin Suudi Arabistanı tehdit etmesini eleştirirken, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

İddia: Çelebi, Özdağ ve İnce’ye ‘cumhur ittifakı’na katılmalarını teklif etmiş

CHP’den istifa edip önce Memleket Partisi’ne ardından da AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin daha önce de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ‘cumhur ittifakı’na katılmaları için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu iddiayı İnce doğrularken, Özdağ reddetti.

Dört aydır yükselen tüketici güveni halen diplerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriye göre, tüketici güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 76,2’ye yükseldi. Endeks, geçen ay yüzde 72,4 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’nin en borçlu belediyesi 4 bin 500 pilates topu dahil 141 bin spor malzemesi için ihale açtı

4.6 milyar TL’yle Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 500 adedi pilates topu olmak üzere toplam 141 bin 600 adet spor malzemesi almak için ihaleye çıktı.

Buralar değerlenir: Erdoğan metaverse’te kendine evren kurmak istiyor

Blokzincir zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz” dedi.

Sevcan Demir’i balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu: Savcı müebbet istedi mahkeme beraat verdi

İstanbul Esenyurt’ta birlikte yaşadığı Sevcan Demir’i balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kenan Daniş beraat etti.

‘Dr. Kıyamet’ten karma kriz uyarısı: Dünya bombanın üstünde oturuyor

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 1970’ler ve küresel finansal kriz karışımı bir tablo beklediğini açıkladı.

Ekonomist Ağaoğlu, borsada ‘bir iki hisse’ye dikkat çekti: İnşallah fazla can yanmaz

Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsadaki son dönemdeki yükseliş için ‘enflasyon güncellemesi’ derken bazı hisselerin geçen ayki manipülasyon sürecinde olduğu gibi ‘can yakıcı’ olabileceğini söyledi.