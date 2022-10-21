Dört aydır yükselen tüketici güveni halen diplerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriye göre, tüketici güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 76,2’ye yükseldi. Endeks, geçen ay yüzde 72,4 olarak kaydedilmişti.

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Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Endeks 0-200 arasında değerlendiriliyor.

Endeks haziranda 63,4’le veri tarihinin düşük seviyesini almıştı. MB ve TÜİK verilerine göre bu seviyeden 76,2’ye aralıksız dört ay yükseldi.