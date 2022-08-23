Tüketici güveni diplerde seyretmeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,1 artışla 72,2’ye yükseldi.

Endeks, 2012 serisine göre haziranda 63,4’le veri tarihinin en düşük seviyesini görmüş, temmuzda 68’e yükselmişti.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi böylece haziranda tarihinin en düşük seviyesini görmesinin ardından iki aydır yükselmiş oldu.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabilmekte.