Nebati yeni modelin acı vereceğini biliyormuş ama savaşı hesaba katmamış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modeline geçişin biraz acı vereceğini hesapladığını ama savaştan dolayı acının şiddetinin arttığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ekonomi yönetimi yeni modelde en erken iki yıl içinde sonuç alınabileceğini belirtmişti. Nebati’yse yeni model tutmazsa üzüleceğini söylemişti.

Geçen yıl eylülde başlatılan ve resmen aralıkta uygulamaya konan modelde şu an kadar hiçbir hedef tutmadı. Bunda en önemli etkenlerden biri de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatının etkisiyle fırlayan enerji ve gıda fiyatlarıydı.

G20 toplantısı ve uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD’ye giden Nebati, burada Wall Street Journal gazetesine konuştu, ele aldığı konulardan biri de yeni modeldi.

Hükümetin ‘ekonomik vizyonunu’ aktararan Nebati, hükümetin Türkiye’yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Nebati, “Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu” derken kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını söyledi.

‘Türkiye, Rus petrolünü alıp nakledebilir’

Nebati, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkinse “İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, “Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir” dedi.