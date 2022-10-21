Buralar değerlenir: Erdoğan metaverse’te kendine evren kurmak istiyor

Blokzincir zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz” dedi.

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Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Artırılmış gerçeklik olarak anlatılan bu evrende birçokları, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Sadece bu yüz milyarlarca dolar yatırım alan metaverse’ün 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratması bekleniyor.

Metaverse’teki hareketliliği göre Erdoğan, ocak ayında metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını vermişti.

Erdoğan bugünde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Blokzincir İstanbul‘ zirvesinde bu konuya eğildi.

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları:

*Teknoloji değişim hızının arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şart.

*İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.

*Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemli.

*Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasının nedeni kripto paraların

*Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincirse teknolojinin vasıtasıdır.

*Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

*Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.