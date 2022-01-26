AKP ‘metaverse’e de el attı: Alım satımın nasıl yapıldığı araştırılacak

AKP yönetiminin metaverse’teki (sanal evren) gelişmelerle ilgili önlem almaya hazırlandığı bildirildi.

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Artırılmış gerçeklik olarak anlatılan bu evrende birçokları, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok.

Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan metaverse son dönemde ‘gayrimenkul satışlarıyla’ da gündemde.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında gündemin ilk sırasında metaverse vardı. Toplantı sonrasında Erdoğan, metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Buna göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, metaverse’le ilgili çalışmaları MYK’da anlattı. Kripto para, metaverse, blockchain ve sosyal medyanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda, konunun araştırılması gerektiği önerildi.

Erdoğan’ın metaverse’le ilgili, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın” diyerek, bu konuda kendisinin de katılacağı bir ‘internet forumu’ düzenlenmesi talimatı verdiği belirtildi.

Forum kapsamında metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımların nasıl yapıldığı incelenecek. Özellikle metaverse’de alım satımların nasıl yapılacağı gözden geçirilecek.

Son olarak, Ovr tabanlı metaverse platformunda, Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bini aşkın parsel satıldı. Dünyanın 1,6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende Türkiye’nin en değerli arazileri çoktan satın alınmış durumda. İstanbul’daki metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.