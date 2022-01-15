Metaverse’de İstanbul’un sanal arsalarına ilgi büyük: Parseli 500 liraya dayandı

Fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan metaverse şimdi de gayrimenkul satışlarıyla gündemde. İstanbul, sanal evrende şu anda deyim yerindeyse ‘kapış kapış‘ satılıyor. Öyle ki Anadolu yakası sahilinde boş arazi bile kalmadı.

Fotoğraf: Diken

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor.

Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, Metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan metaverse üzerinden arsa satın almak son günlerin popüler gündem konularından biri haline geldi.

Dünya’nın aktardığına göre Metaverse’ün en büyük hizmet sunucularından The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels ve Somnium Space sadece bir haftada yaklaşık 100 milyon dolarlık arazi sattı. Hepsi satışları kendi kripto para birimleriyle yaparken, bunlar arasında öne çıkansa The Sandbox’taki 4,3 milyon dolarlık arazi oldu.

Ovr tabanlı metaverse platformunda, Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bini aşkın parsel satıldı. Dünyanın 1,6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende Türkiye’nin en değerli arazileri çoktan satın alınmış durumda. İstanbul’daki metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Pek çok NFT, blockchain uzmanı metaverse’ün bize başka bir hayat vaat ettiğini, bu anlamda bu arsaların, bildiğimiz hayattaki gibi değerlenemeyeceğini, başka pek çok işimize yarayabileceğini söylüyor. Metaverse’teki gayrimenkuller genelde Ethereum blok zinciri üzerinde korunan NFT’ler olarak el değiştiriyor. NFT’ler kopyalanamaz, değiştirilemez ve sadece tek bir adet olduğu için çalınması, taklit edilmesi mümkün değil.

Değerleme sektörünün duayenlerinden Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu, sosyal medya üzerinden karşılaştığı bir yatırımcının kısa süre öncesinde 13 bin dolara aldığı Metaverse parselin hemen yanındaki parselin değerinin 1 milyon dolara ulaştığından bahsetmesi üzerine dersine çalıştığını söyledi.

Değer tespitinden bahsedilebilmesi için öncelikle değerin oluşması gerektiğini belirten Budakoğlu şöyle devam etti: “Ön plana çıkan evrenleri The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland, Ovr olarak sayabiliriz. Bu evrenler birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış durumdalar, zira bir uygulamada İstanbul’un haritasını tasarlatıp tekrar satışa sunabilirsiniz o zaman da istenen yatırımcıya satın alma şansı doğar. Bu durumda metaverse genelinde kıtlık faktörünün oluşmasından bahsetmek çok da gerçekçi olmaz gibi duruyor.”

Budakoğlu, metaverse arsa alımına ilişkin girişimlerde karşılaşılan parametrelere de değindi: “Öncelikli alımlarda daha çok Metaverse Center’a yakınlık, ulaşılabilirlik, nüfus yoğunluğu ile ünlülerin satın aldığı taşınmazlara komşu olmak veya onlara yakın arsaların satın alınması öneriliyor ya da tercih ediliyor. Görüleceği üzere arsanın geliştirilmesine yönelik olarak konut, otel, okul, AVM ya da fabrika alanı gibi bir kısıtlaması bulunmuyor. Kaldı ki zaten bir düzenleyici, planlamacı bir kurum da öngörülmüyor, zira inşa edilecek konuta sanal evrene dahil olan yatırımcıların karar vereceği kabul ediliyor.

Bir YouTuber sanal evrende yatırım yaptığı arsa üzerinde daha önce inşa ettiği iki katlı binayı ekranın yan tarafında bulunan bina sembollerinden üç katlı olanı seçip bir çırpıda değiştirebiliyor. Böylece, taşınmazının değerini artırmış mı oldu? Yoksa yapmış olduğu tercihle değerini artırmak yerine arsasının değerini mi düşürdü, şimdiden kim bilebilir? Ancak tek bilinen, İstanbul’a göç sanal evrende de sürüyor. Taşı toprağı altın yerine, taşı toprağı bitcoin demek belki de artık daha doğru.”

Fiyatlar

Ovr evreninde Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bini aşkın parselin satın alındığı gözüküyor.

Satın alınan yerlerin İstiklal Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Ortaköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Nişantaşı, Bebek gibi gerçek hayatta da ülkemizin en değerli alanları olması dikkat çekiyor.

Mobil uygulama üzerinden çeşitli görevler yapılan Ovr oyununda dünya tam 1,6 trilyon parsele bölünüyor. Bu parseller harita üzerinden belirlenerek açık arttırmayla satın alınabiliyor. İstanbul’da ortalama bir Metaverse parselinin bedeli 200 Türk Lirası’na denk geliyor.

Şu anda İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir Metaverse parseli 135 lira iken, Ortaköy sahilinde bu rakam 500 liraya kadar çıkıyor. Parseller küçük olduğu için 50 parselli geniş bir arazinin bedeli 20 bin liraları buluyor. Bu evrene ilgi o kadar yoğun ki, en değerli alanlar çoktan satın alınmış ve satışa çıkarılmış bile. Örneğin, Çırağan Caddesi üzerinde parsel bulmak neredeyse imkânsız. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar tamamen tükenmiş.