Erdoğan, ‘Kürtleri mi kastettiniz’ sorusunu ‘çocuk tavsiyesine’ bağladı: Söylediğim açık

Uçakta kendisine yakın gazetecilerin ‘sorularını’ yanıtlayan Erdoğan, “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” sözlerine açıklık getirmedi, her zaman çocuk tavsiyesi verdiğini hatırlattı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyon programında tartışmaya çağırmasını da reddetti, futboldan örnek verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde kendisine yakın gazetecilerin ‘sorularını’ yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun meydan okuması

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun TV’ye çıkma çağrısına karşılık vermeyen Erdoğan, bunu şöyle geçiştirdi: ”Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz.”

‘PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor’

Erdoğan, AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini takarken, eşinin kariyer yerine çocuk yapması gerektiğini söylemiş, “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” diyerek Çelebi’yi teşvik etmek istemişti. PKK’lıların değil 10,15, hiç çocuk yapamadığını vurgulayan siyasetçiler, Erdoğan’ın bu sözleri Kürtler için kullandığını söylemişti.

Bu konuda ‘Kürtleri mi kastettiniz’ sorusunu sadece Çelebi’ye çocuk tavsiyesi üzerinden yanıtlayan Erdoğan, “Ben her zaman açık açık en az üç çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok” dedi.

Kimyasal silah iddiası

PKK’ya karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiaları da sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.”

Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkese değinen Erdoğan, ”Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır. Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz” dedi.

Başörtüsüne anayasal güvence

Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği hakkında Erdoğan, şunları söyledi: “Çalışmayı arkadaşlarımız nihayete erdirdi, dün akşam bana sundu, kısa zamanda bunu kamuoyuna sunacağız.”

ABD ile F16 görüşmeleri

ABD ile F16 görüşmelerini de değerlendiren Erdoğan, “Olumlu sonuçlanması için yapılacak ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Fakat dünya pazarı geniş, çeşitli çözümler de mevcut” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’e NATO üyeliği hakkında ‘teröristlerin iadesi’ şartı hakkında, “Yeni başbakanın yaklaşımı terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır, samimiyetlerini görüşmeyle test etmiş olacağız” dedi.