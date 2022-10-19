Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Korkaksın, gelemeyeceksin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine meydan okuyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bir televizyon programında tartışmaya çağırdı: “Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin.”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Partisinin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan, “Hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım” demişti.

Bu mesaja Twitter’dan yanıt veren CHP lideri, Erdoğan’ın ‘promter balonu’ olduğunu kaydederek bir onu televizyon programında bu akşam tartışmaya çağırdı: “Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kim, sen kim…”