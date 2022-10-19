Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı: Şantaj ve baskılardan korkma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısında bulunarak “Hodri meydan, çık karşıma projelerimizi anlatalım” dedi.

Erdoğan, “Eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma” diye de ekledi.

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Seçimlere sekiz ay kaldı. AKP ve MHP yetkilileri, ‘cumhur ittifakı’nın adayının Erdoğan olduğu belirtiyor. ‘Millet ittifakı’nın adayıysa henüz kesinleşmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’ysa adaylıkta en güçlü isimlerden.

Diken’e konuşan CHP’li yetkililer, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çıkışlarıyla başlayan, ardından iktidara yakın sermaye grupları ve varlık şirketlerini hedef alan açıklamalarından ‘rahatsız olan’ bazı grupların altılı masaya ‘yumuşak geçiş’ için aday dayattığını öne sürmüştü.

CHP’li üst düzey yetkililer, bu grubun, toplumun ve devletin ‘radikal bir değişime hazır olmadığı’ söylemiyle ‘mevcut düzenin devamını’ amaçladığını düşünüyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan da Kılıçdaroğlu’na adaylık üzerinden yüklendi.

Erdoğan şunları söyledi: “Madem kendine bu kadar güveniyorsun, siyaset tarzından bu kadar eminsin, hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma… AK Parti’nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir.”

Erdoğan’ın bu sözleri daha sonra sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.