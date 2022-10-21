AKP, Hatay Büyükşehir belediye başkanına teklif götürmüş: ‘Her şeyini teslim edeceğiz’

CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş AKP’den üst düzey bir ismin kendisine “Bize katıl, Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz” diye teklif götürdüğünü söyledi.

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AKP ve İYİ Parti’nin bir hafta içindeki transferleriyle partilerin ‘vitrin yenileme’ çalışmaları seçim döneminden önce başladı. Siyasi partilerin transfer ve yenileme çalışmalarının hızlanarak devam etmesi bekleniyor. AKP’liler seçim dönemiyle birlikte parti vitrininde ‘yenilenme ve gençleştirme’ olacağının altını çiziyor.

TV5’de yayınlanan ‘Ankara Bürosu’ programına katılan Savaş, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP’ye gibi değilsin. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi.

Bir felsefe var ya ‘Olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.’ Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Burada kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Şimdi de ‘millet ittifakı’ gönlünü açtı ve bugüne kadar da beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Sayın genel başkanımız da partimizin üst seviyedeki insanları da.”