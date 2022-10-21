Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP, Hatay Büyükşehir belediye başkanına teklif götürmüş: ‘Her şeyini teslim edeceğiz’

CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş AKP’den üst düzey bir ismin kendisine “Bize katıl, Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz” diye teklif götürdüğünü söyledi.

Görsel: Dailymotion

AKP ve İYİ Parti’nin bir hafta içindeki transferleriyle partilerin ‘vitrin yenileme’ çalışmaları seçim döneminden önce başladı. Siyasi partilerin transfer ve yenileme çalışmalarının hızlanarak devam etmesi bekleniyor. AKP’liler seçim dönemiyle birlikte parti vitrininde ‘yenilenme ve gençleştirme’ olacağının altını çiziyor.


TV5’de yayınlanan ‘Ankara Bürosu’ programına katılan Savaş, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP’ye gibi değilsin. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi.

Bir felsefe var ya ‘Olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.’ Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Burada kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Şimdi de ‘millet ittifakı’ gönlünü açtı ve bugüne kadar da beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Sayın genel başkanımız da partimizin üst seviyedeki insanları da.”

AKP Şanlıurfa’da ikinci istifa sinyali: Gülpınar da ‘rahatsız’

Vitrin yenileme çalışmaları: CHP ve İYİ Parti ‘sürpriz transferler’ yapacak

AKP’den istifa eden Fakıbaba: Akşener’le konuştum, İYİ Parti’ye geçiyorum

AKP’li Ünal, Fakıbaba’nın istifa açıklamasına inanmadı: Teyit söz konusu değil

Çelebi’yle AKP’ye geçen RTÜK kontenjanı, Fakıbaba’nın istifasıyla yine İYİ Parti’de

Eşref Fakıbaba, AKP ve vekillikten istifa etti: Bazı kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum

SON HABERLER