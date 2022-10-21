AKP Şanlıurfa’da ikinci istifa sinyali: Gülpınar da ‘rahatsız’

Partisinden istifa eden Eşref Ahmet Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın da ‘rahatsız olduğunu’ anlattı: “Onun rahatsız olduğunu biliyorum. İstifa eder mi, bilmiyorum.”

AKP’li yetkiliyse bu ‘rahatsızlığı’, “İnsanların illerine ilişkin talepleri oluyor. Bunlar karşılanınca iyi oluyor. Karşılanmayınca kızıyorlar. Oluyor bunlar” diye yorumladı.

Dün hem AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa eden ve İYİ Parti’ye geçeceğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba, halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’a konuştu.

Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın da ‘rahatsız olduğunu’ kaydederek istifa edebileceğinin sinyalini verdi: “Mehmet Kasım Gürpınar’ın istifa edeceği iddia ediliyor. Onun rahatsız olduğunu biliyorum. İstifa eder mi, bilmiyorum. Dürüst adamlar zaten rahatsız. Haklı olarak sorman lazım. ‘Kardeşim, madem bu kadar şeyler vardı, ne işin var bu partide’ değil mi? Mücadele verdim. Bir buçuk sene önce yine bir hırsızı ilçe başkanı yaptılar, istifa ettim. Yalvar yakar, dediler düzelteceğiz. Hala adam orada ya!”

Gülpınar’ın istifa edebileceğine yönelik konuşan AKP’li bir yetkiliyse, “İnsanların illerine ilişkin talepleri oluyor. Bunlar karşılanınca iyi oluyor. Karşılanmayınca kızıyorlar. Oluyor bunlar” dedi.

AKP’li yetkili, Fakıbaba’nın da zaten ‘koptuğunu’, milletvekili olamayacağını anlayınca istifa ettiğini savundu.