Türkiye’nin en borçlu belediyesi 4 bin 500 pilates topu dahil 141 bin spor malzemesi için ihale açtı

4.6 milyar TL’yle Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 500 adedi pilates topu olmak üzere toplam 141 bin 600 adet spor malzemesi almak için ihaleye çıktı.

Fotoğraf: kocaeli.bel.tr

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre ihale haberini duyuran CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kentin onlarca sorunu beklerken, insanlar evine ekmek götüremezken böyle bir ihale açılması kabul edilemez” dedi.

Tarhan, TBMM’deki açıklamasında şunları söyledi: “Kocaeli’de başta ulaşım olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorun varken, büyükşehir belediyesi spor malzemeleri alımı adı altında pilates malzemesi için 17 Ekim’de ihaleye çıktı. 4 bin 500 adet pilates topu, 30 bin adet atlama ipi, sırt çantası, su matarası, 6 bin 400 adet pilates bandı, 5 bin adet pilates minderi gibi 17 ayrı kalemde toplam 141 bin 600 adet malzeme alacak.

İnsanların evine ekmek götüremediği böyle bir dönemde, mutfaklar yangın yerine dönmüşken büyükşehir belediyesinin spor malzemesi adı altında pilates malzemesi alımı ihalesine çıkılması kabul edilemez.”