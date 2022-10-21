Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ı ‘tehdit eden’ ABD’ye çıkıştı: Kabadayılık doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini azaltma kararından dolayı ABD’nin Suudi Arabistanı tehdit etmesini eleştirirken, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

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Çavuşoğlu, Mersin’de ‘AK Parti 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında konuştu.

Dışişleri bakanı, ABD’nin Suudi Arabistan’ı OPEC’in kararından dolayı tehdit etmesini eleştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söylemişti. Biden da bunun ‘sonuçları olacağını’ belirtmişti.

Çavuşoğlu şunları söyledi: “Enerji fiyatları etkileyen birçok etken var. OPEC’in üretimi artırıp artırmaması da bir etken. Ama enerji fiyatlarını asıl artıran etkense Ukrayna’daki savaş ve enerjinin bir silah olarak kullanılması. Bundan sadece enerji üreten değil yaptırım uygulayan ülkeler de, herkes etkileniyor. OPEC’in aldığı bir karar, beğenebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz önemli değil ama bir ülkenin kalkıp da bu ülkeleri, özellikle son zamanlarda Suudi Arabistan’ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Eleştirirsin ama ABD’nin Suudi Arabistan veya başka bir ülke üzerinde bunu baskı unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz.”

Çavuşoğlu, petrol fiyatlarının düşmesi için İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırarak, şunları söyledi: “Aynı şekilde, Venezuela’nın petrolüne ve doğalgazına herkesin ihtiyacı var. Daha yeni yeni ambargoları esnetmeye başladılar. Diğer taraftan İran petrolü üzerinde ambargolar var. Özel şirketlerimiz alamıyor, başka yerden alıyor. Neden? Çünkü yaptırım var. Kaldırın yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız.”

OPEC ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020’den bu yana üretimdeki en büyük kesinti.

ABD, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle OPEC’i üretimi artırmaya çağırmıştı.

Enerji, dışa bağımlı Türkiye için en büyük gider kalemi ve büyüyen cari açığın en önemli nedenlerinden. Eylüldeki dış ticaret açığı, geçen seneye göre yüzde 298,3 artarak 10,38 milyar dolar olmuştu. İthalatın üçte biriniyse enerji oluşturuyor.

Dört gün önce açıklanan 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre de, enerji programına ayrılan bütçe yüzde 154 artarken, doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarının bütçeye yükü 600 milyar TL olacak.