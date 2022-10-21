‘Dr. Kıyamet’ten karma kriz uyarısı: Dünya bombanın üstünde oturuyor

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 1970’ler ve küresel finansal kriz karışımı bir tablo beklediğini açıkladı.

Roubini. (Fotoğraf: Reuters)

Bloomberg’in haberine göre bir podcast yayınında konuşan Roubini, 1970’lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel bir borç sorunu ortaya çıkacağını öngördü.

Bu durumun ‘başlangıç’ olduğunu düşünen Roubini “Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir” diye konuştu.

Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini, “1970’li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük stagflasyonist borç krizi bekliyorum” dedi.

Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir ‘bombanın’ üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini, şunu söyledi: “Ve ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek.”