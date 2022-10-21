Öztrak, Tanrıkulu’nun ‘Kimyasal iddiasını araştıralım’ çıkışını doğru bulmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘TSK’nin kimyasal silah kullandığı’ iddiasının araştırılmasına ilişkin soru önergesi vereceğini bildiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili, “Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz” dedi.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

CHP’li Tanrıkulu, Twitter mesajında konu hakkında soru önergesi vereceğini kaydederek şunları yazmıştı: “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”

CHP Sözcüsü Öztrak, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Tanrıkulu’nun çıkışı hakkında şunları söyledi: “TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz.”