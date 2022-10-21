Sevcan Demir’i balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu: Savcı müebbet istedi mahkeme beraat verdi

İstanbul Esenyurt’ta birlikte yaşadığı Sevcan Demir’i balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kenan Daniş beraat etti.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Esenyurt’ta 9 Mart 2021 tarihinde birlikte yaşadığı Kenan Daniş tarafından şiddet gören Sevcan Demir’in dördüncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, savcı Daniş’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

AA’nın aktardığına göre Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Sevcan Demir’in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir’in de katıldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı, sanığın üst hadden ve herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

‘Telefondaki kayıtlar silinmiş’

Maktulün annesi Seyran Tosun, sanığın kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini belirtti: “Sanık bana kızımı ölümüne sevdiğini, eğer kızım onu bırakırsa öldüreceğini söyledi. O akşam sürekli kızımı aramama rağmen telefonlara sanık çıkmıştır. Ayrıca ağzındaki morluğu sanık yapmıştır. Kızımın telefondaki kayıtları silinmiş. Sanık kızımı etkisiz hale getirip bu şekilde pencereden atmıştır. Kızımı balkondan değil, camdan atmıştır. En ağır şekilde cezalandırılsın.”

Maktulün ağabeyi Coşkun Demir de olayın tasarlayarak kasten öldürme olduğunu öne sürdü: “Olaydan bir gün önce kardeşim annemi arayarak Kenan’ın kendisini öldüreceğini söylemiştir. Tüm dosya kapsamında sanığın kardeşimi tasarlayarak soğukkanlılıkla katlettiği sabittir. Ayrıca soğukkanlılıkla kardeşimin başında sigara içmiştir. Sanık aleyhine olan deliller silinmiş ve karartılmıştır. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın.”

Tutuklu sanık Kenan Daniş, maktulün kötü bir şey yapacağının aklına gelmediğini, balkondan aşağı baktığında maktulü yerde kanlar içinde gördüğünü söyledi: “Komşulara yardım için bağırdım. Dili boğazına kaçmasın diye müdahale ettim. Komşular da o an başımızdaydı. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aile beni suçluyor ancak ben kendi ailesinden bu kızı korudum. Bırakıp, gidemedim. Vicdanen rahatsız oldum. Beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Daniş hakkında kasten öldürme suçundan kamu davası açıldığını anımsatarak, isnat olunan suçu işlediğine dair ve cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, kanuni, takdiri delil elde edilemediği ve suçu işlediği sabit olmadığından sanığın beraatine karar verdi.

Kararla birlikte sanık Daniş, tahliye edildi.

İtirazda bulunulacak

Duruşma sonrasında maktulün ailesi, kararı kabul etmediklerini itirazda bulunacaklarını söyledi.