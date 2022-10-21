Diploma yırttıran sağlıkta şiddet davasında ‘iyi hal’ indirimli hapis cezası

MESUDE ERŞAN

Şanlıurfa’da Dr. Şeyhmus Baraş’a görevi başındayken saldıranlara basit yaralama suçlamasından 11 ay yedi gün hapis, hakaret suçlamasından 10 bin 600 lira adli para, tehdit suçlamasındansa iki yıl altı ay hapis cezasına hükmedildi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulandı.

Saldırganlar ilk duruşmalarında serbest bırakılınca, Baraş tepki göstererek diplomasını yırtmıştı.

Fotoğraf: Diken

27 Haziran’da özel bir tıp merkezinde meydana gelen olayda, Rahime Dilara Bucak Dağ’ın çağırdığı eşi ve yakınları Baraş ile hemşire Seham Çelik’e yumruk, tekme, sopalarla saldırmıştı. Saldırganların ilk çıkarıldıkları duruşmada serbest bırakılmasını sindiremeyen Baraş, tepkisini mesleğinden vazgeçerek ve diplomasını yırtarak göstermişti.

Baraş, diplomasını yırttıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aranmıştı. Sağlık çalışanlarının şiddete tepkisi ve Koca’nın devreye girmesi üzerine saldırganlar 30 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemede bu kez tutuklanmıştı.

‘Daha caydırıcı yaptırım bekliyorduk‘

Viranşehir İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dr. Baraş’a şiddet uygulayan akrabalar Mahmut, Halil İbrahim, Mecrum ve Rahime Dilara Bucak Dağ bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Sanıklar Mahmut ve Halil İbrahim Dağ hakkında, adli sicilleri nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya cezayı erteleme uygulanmadı. Sanık Mecrum Dağ’a hakaret ve yaralamadan verilen cezanın hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Baraş’ın Rahime Dilara Bucak Dağ’la ilgili şikayetini geri çekmesi üzerineyse beraat kararı verildi.

Bir önceki duruşmadan. Baraş (sağda), avukat Aycan Ceylan (solda). (Fotoğraf: AA)

Mahmut, Halil İbrahim ve Mecrum 50’şer gün tutuklu kalmışlar, önceki duruşmada tahliye edilmişlerdi. Diken’e konuşan Baraş’ın avukatı Aycan Ceylan, şunları dedi: “Yaralama, tehdit ve hakaretten ayrı ayrı ceza aldılar. Ancak hakim iyi hal indirimi yaptı, en alt sınırdan ceza verdi. Yargının ‘şefkatli’ yüzünü gördük. Mahkemede, duruşmada bile sanıklardan biri tarafından tehdit edildim. İlçeden çıkarken güvenlik endişesiyle barodan destek istedim. Caydırıcı bir yaptırım uygulanmasını amaçlamışken açıkçası sonuç bizi tatmin etmedi. İstinafa gideceğiz.”

Baraş sosyal medya hesabı üzerinden sonucu, “Artık sağlıkta şiddete başvurmadan iki defa düşünün” diyerek paylaştı.