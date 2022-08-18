Doktora diplomasını yırttıran saldırganlara tahliye

MESUDE ERŞAN

Şanlıurfa’da uğradığı şiddet sonrası diplomasını yırtan ve mesleği bırakan Dr. Şeyhmus Baraş’a saldıranlar ikinci duruşmada tahliye edildi. Altı yılda ‘dirsek çürüterek’ kazandığı diplomayı yırtmasına sebep olanların 50 gün ceza çektikten sonra serbest kalmalarına tepki gösteren Baraş, “Diplomayı yırtmama beni darp edenler mi sebep oldu yoksa mevcut sistem mi? Emeğim haram zıkkım olsun” dedi.

Fotoğraf: Diken

Güvenlik endişesiyle SEGBİS üzerinden katıldı

Viranşehir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, 8 yıl 10’ar ay hapis istenen Mahmut, Mecrum ve Halil İbrahim Dağ kardeşler ile tutuksuz yargılanan Rahime Dilara Bucak Dağ hakim karşısına çıktı.

Baraş ve Avukatı Aycan Ceylan güvenlik endişesi nedeniyle SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Tanık ifade değiştirdi, darp edilen hemşire şikayetini geri aldı

Duruşmada, Baraş ile aynı poliklinikte çalışan, tanık adli tıp teknisyeni Mehmet Fatih Daban, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi değiştirdi. Sanıkların Baraş ve hemşire Seham Çelik’e tehdit ve küfür ettiğini duymadığını söyledi. Çelişkili ifadesinin nedenini de, ‘olayın şokundan dolayı yanlış beyanda bulunmuş olabileceği’ şeklinde açıkladı.

Baraş ile birlikte Dağ ailesinden darp nedeniyle şikayetçi olan hemşire Seham Çelik de fikrini değiştirdi. Çelik mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikayetinden vazgeçti.

Duruşmaya ilk kez katılan diğer iki tanık, Baraş ile Çelik’e yönelik şiddet, hakaret, tehdit görmediklerini duymadıklarını öne sürdü. Tanıklar, Baraş’ın aileye küfür ettiğini iddia etti.

Hakim: Tutuklama tedbiri ölçüsüz

Hakim, sanıklar üzerine atılı suçlar bakımından mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süre, delilleri karartma şüphesinin bulunmaması sebepleriyle, tutuklama tedbirinin ‘ölçüsüz’ olduğuna hükmetti. Bu karara yedi gün içinde Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz hakkı bulunuyor.

‘Adalet hakikaten ölmüş!’

Baraş duruşmadan sonra sosyal medya hesabı üzerinden, “Şaka gibi bir mahkeme. Adalet hakikaten ölmüş bu memlekette. Yalancı olduğu bariz belli olan, soruşturmanın şimdiye kadar hiçbir aşamasında olmayan tanıklar dinlendi” diyerek tepki gösterdi.

Duruşma sırasında Baraş’a hiç söz verilmedi. Avukatı Ceylan’ın bazı beyanları tutanaklara geçmedi. Davanın sağlıkta şiddette sembol haline geldiğini belirterek, “Tanığa doğrudan soru sorma hakkımı kullanırken uyarı aldım. Avukatlık yapmaya gittiğim duruşmada seyirci olmam bekleniyordu herhalde. Duruşmaya değil, tiyatroya gitmişiz. Şaka gibi” diyerek tepki gösterdi.

Davanın bir sonraki celsesi 15 Eylül’de görülecek.

Tepki üzerine tutuklanmışlardı

27 Haziran’da özel bir tıp merkezinde meydana gelen olayda, Rahime Dilara Bucak Dağ’ın çağırdığı eşi ve yakınları Baraş ile Çelik’e yumruk, tekme, sopalarla saldırmıştı. Saldırganların ilk çıkarıldıkları duruşmada serbest bırakılmasını sindiremeyen Baraş, tepkisini mesleğinden vazgeçerek ve diplomasını yırtarak göstermişti.

Baraş diplomasını yırttıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aranmış, saldırganlar 30 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemede bu kez tutuklanmıştı.