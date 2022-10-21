Ekonomist Ağaoğlu, borsada ‘bir iki hisse’ye dikkat çekti: İnşallah fazla can yanmaz

Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsadaki son dönemdeki yükseliş için ‘enflasyon güncellemesi’ derken bazı hisselerin geçen ayki manipülasyon sürecinde olduğu gibi ‘can yakıcı’ olabileceğini söyledi.

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Muhalefetin ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelendirdiği süreçte hızlıca yükselmiş, 12 Eylül’den sonraysa aynı hızla düşüşe geçmişti.

Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tavsiyesine uyup bankaya yatırım yapanların kayıpları yüzde 70’lere kadar varmıştı. Gelişmeler üzerine borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklanmıştı.

Eylül sonuna kadar düşüşünü sürdüren borsa, ekim başından beri yükselişte. BIST 100 endeksinde ekimde yüzde 20’yi aşan yükseliş görüldü.

Dünya’nın YouTube yayınında gazeteci Hakan Güldağ’la bu gelişmeleri değerlendiren Ağaoğlu, borsadaki yükseliş için ‘enflasyon güncellemesi’ yorumunu yaptı.

Ağaoğlu, Güldağ’ın yükselişle ilgili ‘bu kadar masum mudur’ sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu kez bir iki hisse var. Onlar bankalar gibi çok can yakıcı olur mu, olur gibi görünüyor. Bireysel yatırımcıların üçte biri bu birkaç kağıtla uğraşıyormuş. İnşallah orada fazla can yanmaz diyeyim ama bir önceki mekanik arızadan söz edemeyiz.”

Güldağ ”Yine bir grubun işin içine girdiği ve şu anda küçük paralarla yabancının olmadığı bir ortamda çok rahatlıkla piyasanın yukarı çekilebildiği söyleniyor bazı kağıtlar üzerinde” derken Ağaoğlu’nun konuyla ilgili düşünceleri şöyle oldu: ”Hiç şüphen olmasın. Çünkü o bahsettiğimiz hisselerde açığa satış yasağı var, hiç anlamlı bir şey değil. Çünkü açığa satış aslına bakarsanız açığa alış kadar mubahtır. Kredili hisse senedi almak hiç problem değil, hiçbir şekilde sorgulanmaz. Açığa satış her seferinde günah keçisidir. Son derece hatalıdır. Bu ve benzeri saçma sapan önlemlerle bu fiyatların yanlış yerde oluşmasına sebep oluyoruz.

‘Çok kolaylıkla yönlendirebiliyor’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Ama esas problem aynen dediğin gibi yabancı yok, majör bir satıcı olma ihtimali artık tamamen ortadan kalktığı için içerideki balina tarzı büyük yönlendirebilme kapasitesi olan alım satımcılar bazı kağıtları çok kolaylıkla yönlendirebiliyor. Bunların bir kısmı manipülasyon boyutuna geliyor mu? Gelecek. Siz kendi içine kapalı bir ekonomi yaratmışsanız eğer, o ekonominin içinde birileri bu fırsatı değerlendirecektir. Şu anda yaşananların bir kısmı o. O birkaç kağıtla ilgili söylüyorum. Ama genelde bir yükselişle ilgili daha önceden bu düşüşün de yaşandığı sırada, bir önceki bankalarda özellikle yaşanan o sert problemin olduğu dönemlerde de bunu görmüştük. Ben o zaman da trend yukarı demiştim ama bu trendin yukarı olmasının sebebi tamamen enflasyonla ilgili.”