İddia: Çelebi, Özdağ ve İnce’ye ‘cumhur ittifakı’na katılmalarını teklif etmiş

CHP’den istifa edip önce Memleket Partisi’ne ardından da AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin daha önce de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ‘cumhur ittifakı’na katılmaları için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu iddiayı İnce doğrularken, Özdağ reddetti.

Fotoğraf: AA

Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıklamıştı. Daha saonra AKP grup toplantısında Erdoğan, Çelebi’ye rozeti takmıştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Çelebi hakkında ‘görüştüğü bir eski askerin’, “Gitmiş, Zafer Partisi’ni ve Memleket Partisi’ni de ‘cumhur ittifakı’na katmak istemiş. Genel başkanlarına bunu teklif etmiş” dediğini yazdı.

Söz konusu iddiayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ reddederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce doğruladı.

Pehlivan’a konuşan İnce, Çelebi’nin de katıldığı bir MYK toplantısında Memleket Partisi’nin cumhur ittifakına katılmasını teklif ettiğini, kendisinin de “Asla olmaz” diyerek reddettiğini söyledi. İnce, Çelebi hakkında şunları da kaydetti: “Çift maaşı sevdi kendisi. Hayatta ilkeler olur. Burada görüyoruz ki ilke de omurga da yok.”