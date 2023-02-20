Akşam Postası / 20 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 41 bin 156’ya çıktı: 15 binada arama kurtarma çalışması var
AFAD, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156’ya çıktığını duyurdu. 15 binada arama kurtarma çalışması sürüyor.
Deprem bölgesinde dört ilde okullar açılıyor, altı ilde ara uzatıldı
Hakaret yağdıran İhsan Şenocak’a Fatih Altaylı’dan bir ‘ders’ bir dava
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın infial yaratan ‘evlatlık’ açıklamasına gösterdiği tepkiyle bir kesim tarafından hedefe konan Habertürk yazarı Fatih Altaylı sessizliğini bozdu.
TELE1 üç gün karartılacak
TELE1, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği ceza doğrultusunda üç gün karartılacak.
Akşener: Seçim bence zamanında yapılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına dair bir soruyu “Bence yapılacak” diye cevapladı.
Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiğine dair iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.
Demirtaş: Çok büyük paralar çaldılar
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Tek Yürek’ kampanyasında ‘bağış’ yapanların son yıllardaki hızlı zenginleşmelerine dikkat çekti.
Erdoğan: Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yeni inşa edilecek yerleşim yerlerini ‘zemin sıvılaşmasını önlemek için ovalardan dağlara doğru kaydırmak istediklerini’ söyledi.
Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde F-16, NATO ve yaptırımlar konuşuldu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın açıklaması düzenledi.
YÖK’e güvenip şehir değiştiren tıp öğrencisi, bir günde karar değişince ortada kaldı
YÖK ve üniversitelerin ‘ani’ karar değişiklikleri mağduriyetlere sebep oluyor. Bazı öğrenciler, yüz yüze eğitim verileceği düşüncesiyle üniversite için yola çıkarken, şehre vardığında uzaktan eğitime geçildiğini öğreniyor.
Uzaktan eğitim protestosuna polis müdahalesi: 23 gözaltı
Düzce depreminde yargılanan müteahhitlerin AKP’de yükselişi
Depremle ilgili ‘ders alınır mı’ tartışmaları, akla Düzce depremi nedeniyle yargılanıp AKP’ye kurucu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışman olan isimleri getirdi.
Borsada yatırımcı sayısı aylar sonra ilk kez düştü
Borsa İstanbul, bir ayda yaklaşık 100 bin yatırımcı kaybetti. Böylelikle yatırımcı sayısı sekiz ay aradan sonra ilk defa düştü.