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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 41 bin 156’ya çıktı: 15 binada arama kurtarma çalışması var

AFAD, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156’ya çıktığını duyurdu. 15 binada arama kurtarma çalışması sürüyor.

Deprem bölgesinde dört ilde okullar açılıyor, altı ilde ara uzatıldı

Hakaret yağdıran İhsan Şenocak’a Fatih Altaylı’dan bir ‘ders’ bir dava

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın infial yaratan ‘evlatlık’ açıklamasına gösterdiği tepkiyle bir kesim tarafından hedefe konan Habertürk yazarı Fatih Altaylı sessizliğini bozdu.


TELE1 üç gün karartılacak

TELE1, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği ceza doğrultusunda üç gün karartılacak.

Akşener: Seçim bence zamanında yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına dair bir soruyu “Bence yapılacak” diye cevapladı.

CHP’den seçim için yasa değişikliği önerisi

Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiğine dair iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.

Demirtaş: Çok büyük paralar çaldılar

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Tek Yürek’ kampanyasında ‘bağış’ yapanların son yıllardaki hızlı zenginleşmelerine dikkat çekti.

Erdoğan: Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yeni inşa edilecek yerleşim yerlerini ‘zemin sıvılaşmasını önlemek için ovalardan dağlara doğru kaydırmak istediklerini’ söyledi.

11 gazeteci hayatını kaybetti: ‘Adıyaman basınının sesi kesildi’

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde F-16, NATO ve yaptırımlar konuşuldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın açıklaması düzenledi.

YÖK’e güvenip şehir değiştiren tıp öğrencisi, bir günde karar değişince ortada kaldı

YÖK ve üniversitelerin ‘ani’ karar değişiklikleri mağduriyetlere sebep oluyor. Bazı öğrenciler, yüz yüze eğitim verileceği düşüncesiyle üniversite için yola çıkarken, şehre vardığında uzaktan eğitime geçildiğini öğreniyor.

Uzaktan eğitim protestosuna polis müdahalesi: 23 gözaltı

Düzce depreminde yargılanan müteahhitlerin AKP’de yükselişi

Depremle ilgili ‘ders alınır mı’ tartışmaları, akla Düzce depremi nedeniyle yargılanıp AKP’ye kurucu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışman olan isimleri getirdi.

Diken’in haberi İçişleri’nin ‘gözünü açtı’: AKP’li belediyeye inceleme

Borsada yatırımcı sayısı aylar sonra ilk kez düştü

Borsa İstanbul, bir ayda yaklaşık 100 bin yatırımcı kaybetti. Böylelikle yatırımcı sayısı sekiz ay aradan sonra ilk defa düştü.

Yabancının Borsa İstanbul’la ilgili şüpheleri arttı

Yeni hafta: Borsada temkinli yükseliş

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Akşam Postası / 20 Şubat 2023

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