Depremde can kaybı 40 bin 689’a çıktı

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 689’a çıktığını duyurdu.

Depremde can kaybı artıyor. (Reuters)

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde hissedildi. Her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Bugün açıklama yapan AFAD başkanı, hayatını kaybedenlerin sayısınbın 40 bin 689’a çıktığını duyurdu.

460 bin 945 kişinin deprem bölgesinden tahliye edildiğini belirten Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı.

“40’a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir dikkatle devam ediyor” diyen Sezer, ‘iyileştirme’ adına da çalıştıklarını anlattı.