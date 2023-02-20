Samandağ belediye başkanı: Çadır olmadığı için hasarlı binalara girenler oldu

AYŞEGÜL KASAP

Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Diken’e konuştu. ‘Yaşlısı, hastası, çocuğu olan vatandaşların çadırı olmadığı için evine girmek zorunda kaldığını’ söyledi. İnsanların hasarlı evlerine girmek zorunda kaldığını belirten belediye başkanı çadır çağrısını yineledi: “İnsanları ölüme itmenin anlamı yok.”

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli iki depremle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde 213 kişinin yaralandığını üç kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

‘Hasar gören binalar yıkıldı’

Depremin çok şiddetli olduğunu belirten Eryılmaz elektriklerin ilk anda kesildiğini ve iletişim hatlarında sıkıntı olduğunu söyledi: “Samandağ’da daha önce hasar gören bazı binalar yıkıldı. Koyunoğlu ve Tomruksuyu’nda bazı vatandaşlarımızın enkaz altında kaldığı yönünde bilgiler var. Onları teyit etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamı şu anda dışarda.”

6 Şubat depreminden buna çadır ihtiyaçlarının birçok kez dile getirmiş belediye başkanı: “Çok çadır eksiğimiz var. Biz zaten birinci depremden sonra bunu sürekli olarak dile getirdik. Çünkü sadece yıkılan binalardaki vatandaşlarımız değil yıkılmayan binalardaki vatandaşlarımızın da çadır talebi olduğunu net bir şekilde ifade ettik. Maalesef bunlar karşılanmadı. Bazı noktalarda çadır kentler kuruldu ama çok yetersiz kaldı. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor.”

‘Hastası olan çadır olmadığı için eve girdi’

Eryılmaz şöyle devam etti: “Çadırı olmadığı için evine giren vatandaşlar oldu. Çünkü 15 gündür dışarda olan hastası, yaşlısı, çocuğu olan insanlar yoruldu, depremin de bundan sonra artık olmayacağı düşüncesiyle evine geçen insanlarımız olmuştur. Belki bu yaşanan ölümlerin de buradan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanları ölüme terk etmenin anlamı yok. Çadır eksiğimizin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz.”